きょう未明、北海道日高町の飲食店の壁の内側から成人女性の遺体が見つかり、警察はこの店を経営する49歳の男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。日高町の飲食店経営・松倉俊彦容疑者（49）は、去年12月31日ごろ、自身が経営する飲食店内に成人女性の遺体を遺棄した疑いがもたれています。今月1日、関係者から「20代の女性が行方不明」と通報があり、警察が松倉容疑者の自供にもとづき、きょう未明、飲食店の壁をはがすと女性の遺体