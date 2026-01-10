歌手・幾田りらが９日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。着用していたスタジャンが話題となっている。ロングワンピの上に、大きな「Ｃ」マークの入った紺地に腕部分が白系、黄色のラインが入ったブランドのスタジャン姿。ネットで話題となり「スタジャン可愛い」「スタジャンめっちゃ良い」「このスタジャン欲しい」「最高だな」「欲しくなって探してみたがどこも売り切れ」「そんな着こなしあるんやな」「可愛いな