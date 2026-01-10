明治座『松平健×コロッケ 45周年特別公演』が10日に開幕し、松平さんとコロッケさんが取材会に登壇しました。【写真を見る】【コロッケ】去年2月に膝を手術今年は「午（うま）れ変わる年」と意欲松平健の素顔も明かす「ふざけるのが嫌いじゃない方」コロッケさんは芸能生活45周年を迎え、観客から大きな拍手が上がると、“ここまで来れたのも、ぜんぶ人の曲。自分の曲は1曲もありません。色んな人に迷惑かけてます”と、挨拶