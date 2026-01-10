11日にABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで『海上ヒッチハイク 極上海の幸求めて日本海北上460キロ』（後10：15〜）を放送する。【番組カット】魚を釣り上げ満面の笑みを浮かべるバイキング西村周囲を海に囲まれ、1年を通じて海の幸に恵まれた島国・日本。同番組は、そんな日本の海を“ヒッチハイク”しながら、極上の海の幸と、豊かな海の恵みを支える人々にフォーカスを当てていく、海上ヒッチハイク漂流記バラエティー。20