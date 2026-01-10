気象台は、午後6時46分に、波浪警報を福井市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・福井市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町に発表 10日18:46時点嶺北では、11日未明から高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□波浪警報【発表】11日未明から11日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高6m■あわら市□波浪警報【発表