「全国高校サッカー選手権・準決勝、鹿島学園１−０流通経大柏」（１０日、ＭＵＦＧ国立）第２１代目の大会応援マネージャーを務める女優の池端杏慈（１８）も制服姿で現地観戦。熱戦に華を添えた。日本テレビの中継の間のレポートも務め、ＳＮＳなどでは「優勝！！！」、「これで１８歳はいい意味ですごい」、「コメント力が素晴らしい」、「キラキラ感が溢れ出ててレベチ」、「驚いた！」、「めちゃ可愛い」との声が上がっ