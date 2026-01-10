予想外の「イタズラ」をしていたゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で103万6000回再生を突破し、「笑ってしまいました」「可愛すぎます」「うちの犬もやってたw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『なにやら変な音がする』と確認しに行ったら、大型犬が…まさかの光景】 なにやら変な音がする…！？ Instagramアカウント「trill_rhea