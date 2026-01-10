ロッテは「クランキー」で喫食シーンを明確化して新商品を投入した。「徳用（大容量）・パウチなどの新形態の商品を発売し間口を拡大することで2020年度から2024年度の5年間で約60億円販売規模が伸長した（出典：インテージSRI+）。今後は“どのようなシーンで食べられるブランドなのか”をより明確にしさらに売り上げを伸ばしていく」（ロッテ）と意欲をのぞかせる。コスパニーズの高まりで徳用タイプが伸長傾向にあること