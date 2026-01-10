料理人・笠原将弘の最新刊『うまい旅』（光文社）が1月21日（水）に発売される。 【画像】料理人・笠原将弘の食と旅のエッセイ集『うまい旅』 本書は、和食料理人として第一線を走り続ける笠原将弘が、全国各地への“出張”のなかで出合った「土地ならではの食」「人の温度」「記憶に残る一皿」を綴った、食と旅のエッセイ集。大阪の路地裏で、金沢の繁華街で、京都の居酒屋で、ヨーロッパの三ツ星レストランで、いつ