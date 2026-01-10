岐阜県では12日にかけて大雪となる恐れがあり、路面の凍結などに注意が必要です。高山市の「宮川朝市」は3連休初日、多くの観光客でにぎわいましたが、10日朝の最低気温は氷点下7.7度と、今季一番の冷え込みとなりました。朝市の店員：「鼻がとれそう、手が凍りそう。体が思うように動きません」気象台によりますと、上空に強い寒気が流れ込み、岐阜県では11日午後6時からの24時間で山地の多い所で50センチ、平地でも飛騨地