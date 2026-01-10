昨季は阪神でプレーし6勝をマークしたジョン・デュプランティエ投手（31）が今季からDeNAでプレーすることが決まった。一時ソフトバンク入りもささやかれていたが阪神にとっては同一リーグのライバル球団に難敵が加入。「デュープ」は虎キラーになり得るのか…カギを握るのは相棒を務めた坂本誠志郎捕手（32）と見ている。「僕の横にいる男のおかげ。配球の天才！」昨年6月19日のロッテ戦（甲子園）で来日完封を飾った助っ人