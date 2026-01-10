サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。今季から強化部のトップに鈴木健仁スポーティングダイレクター（ＳＤ）が就任。現役時代は横浜ＦＭでのプレー経験があり、クラブ２７年ぶりの復帰に「マリノスに戻るチャンスをいただいた。もう一度強いマリノスを、全ての方々が誇りに思えるようなクラブを皆さまと一緒に作っていきたい」と意気込んだ。昨季まで千葉のＧＭを務め同クラブを１７年ぶりのＪ