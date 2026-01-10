ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」が11日、開幕する。10日は前検練習が行われた。同世代の中でも一番勢いに乗っているのが中山翔太（21＝三重）。昨年末の芦屋ルーキーシリーズ、1月津の正月シリーズをV。2連続の優勝で存在感を示した。「特に調整がハマったわけではないけど、たまたまですね」と謙遜する。ただ、津の優勝戦は4コースからイン新田雄史を捲っての価値あるVだった。「地元で優