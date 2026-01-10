◆第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）鹿島学園が後半終了間際の劇的ゴールで流通経大柏を１―０で下し、同校初、県勢では４５年ぶりの決勝進出を決めた。立ち上がりは押し込まれるも粘り強い守備で耐えると、その後は、切り替えの早さ、激しい球際の攻防で一進一退の展開に持ち込み、前半は０―０で折り返した。後半の立ち上がりは優勢に進めたが、