【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部報道官は９日付の声明で、韓国の無人機が４日、北朝鮮領空に侵入し、偵察行為を行ったとする声明を発表した。韓国国防省は関与を否定している。声明によると、朝鮮人民軍は４日、韓国北西部・仁川（インチョン）市付近を離陸して北上してくる無人機を捕捉し、北朝鮮南西部・開城（ケソン）市付近で墜落させた。残骸を回収し、撮影記録などを分析したところ、約３時間飛行しなが