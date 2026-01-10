ミラノ・コルティナ冬季五輪で新設されたアイスホッケー会場でテスト大会に臨む選手たち＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪でミラノに新設されたアイスホッケー会場で9日、テスト大会として男子の国内大会1試合が行われた。北米プロアイスホッケーNHLのスター選手がプレーする舞台となるが準備遅れが懸念されており、未完成の部分が目立った。1万4千人収容のスタンドの一部に観客を入れて