1月10日、京都競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ビービークローサー（牡3・栗東・野中賢二）が快勝した。1馬身差の2着にワイドグンサ（牡3・栗東・庄野靖志）、3着にセッシュウ（牡3・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:25.2（良）。2番人気で団野大成騎乗、ホーリーステップ（牝3・栗東・斉藤崇史）は、5着敗退。中京競馬記者クラブ賞は坂井瑠星騎手…チャンピオンズカップ3連覇グレ