【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の山下幸輝が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】24歳イケメン俳優、指くわえたポージングに会場歓声◆山下幸輝、指くわえたポージングに歓声ロゴのトップスにジャケットを合わせた、カジュアルかつプレッピーなスタイルで登場した山下。ランウェイトップでは指をくわえた小