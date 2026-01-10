メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠の5連覇がかかる王将戦七番勝負が11日に開幕します。 年始めのタイトル戦である王将戦七番勝負は今期、タイトル防衛を目指す藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑戦します。 11日の開幕を前に、対局が行われる静岡県の掛川城を訪れて、検分に臨みました。 王将戦4連覇中の藤井六冠に対して、永瀬九段の王将戦は2年連続3度目の挑戦です。 先ほど行われた記者会見では意気込