メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県瑞浪市のリニアの工事現場周辺で起きている水位低下に伴い、ＪＲ東海が設置した井戸について利用者への説明会が開かれました。 瑞浪市大湫町のリニア中央新幹線のトンネル工事現場周辺では、地盤沈下や井戸などの水位の低下が確認されています。 ＪＲ東海は、トンネル工事によるものだとして、地元住民の水源を確保するため新たに設置した深さ151mの井戸の説明会を実施し地元住民ら