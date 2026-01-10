ブース内での圧倒的存在感BMWは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、Mパフォーマンス・パーツを装着した『M2 CS』を日本初公開した。【画像】Mパフォーマンス・パーツを装着！BMW M2 CSが究極のモデルに全27枚今年の東京オートサロンのBMWブースで最も気になった1台といえば、やはりこのM2 CSだろう。CS=コンペティション・スポーツの名を掲げたさらに高性能なこのM2がドイツ