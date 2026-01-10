プロ野球・ヤクルトの新人合同自主トレが10日にスタート。練習前に池山隆寛新監督から激励を受け、新たに2軍打撃コーチに就任した川端慎吾コーチやGMに就任した青木宣親さんが視察する中、キャッチボールやノックなどで汗を流しました。練習後、ドラフト1位ルーキー・松下歩叶(あゆと)選手(法政大)は「メニューとしては多くはなかったですけど、同期のみんなとこの戸田でプレーできてよかったです。緊張するかなと思ったんですけど