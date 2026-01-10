9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。ソン・ハンビン＆ジャン・ハオが、オープニングを飾った。【ライブ写真】華あるオープニング！ジャン・ハオ&ソン・ハンビンジャン・ハオは臙脂、ソン・ハンビンは白の衣装に身を包み、BoAの楽曲「Batter」のカバーステージを披露した。対照的なカラーリング