【ジュネーブ＝船越翔】スイス南部クランモンタナのバーで４０人が死亡した火災で、地元捜査当局は９日、バー経営者でフランス国籍の男の身柄を拘束した。地元メディアが報じた。店内の安全管理や防火体制などに不備があったかどうか捜査を進めている。９日にはクランモンタナのあるバレー州で犠牲者の追悼集会が行われ、スイスのギー・パルムラン大統領は「我々はこのような大惨事を二度と起こさない決意を示す義務がある」と