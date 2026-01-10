俳優の岩田玲、元ＡＫＢ４８・大家志津香が９日、夫妻でフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」に出演した。２人は２０２４年に結婚。この日はファイナンシャルプランナーらによる専門的な視点から新婚生活の家計簿を見直した。ＭＣの平成ノブシコブシ・吉村崇は「月の交通費２０万円」に疑問。大家は「私が、（電車の）乗り換えが面倒くさくて。タクシー移動が多いんですよ。ただ、ちょっとケチな感覚あるんで、乗り換