並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！数字がだんだん小さくなっています。引き算を使うことは予想できますが、何を引けばいいのでしょうか？問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。34, 21, 13, 8, 5, □ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して引き算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：3正解は「3」でした。▼解説今回の数列は、「前の2つの