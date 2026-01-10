育成でも頂点に君臨するドジャースの底力大補強を繰り返す「金満球団」のイメージを、根底から覆す評価が突きつけられた。MLB公式サイトは、球界幹部を対象に各球団の組織力を評価するアンケート調査を実施。ドジャースが育成面の3部門で1位に輝きいていた。圧倒的な資金力だけでなく、育成力でも他球団を凌駕する実態に、SNS上では「手遅れになる前に誰かがドジャースを止めないと」と、もはや戦慄に近い声が上がっている。ML