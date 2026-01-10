静岡・熱海市にあるソラトニワ熱海伊豆山は、3月16日（月）から、全棟サウナ＆露天風呂付きヴィラ“ソラトニワ別邸”を、同敷地内にオープンする。【写真】自然に癒やされる！広々としたリビングやプライベートガーデン■「ReFa」製品も完備今回オープンするソラトニワ別邸は、1棟あたり約150平方メートル以上の広さを誇る完全独立型プライベートヴィラ。全5棟がプライベートサウナ＆露天風呂付き、うち3棟はドッグフレン