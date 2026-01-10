安中市の高校生が考案した弁当がイオンモール高崎などで、13日まで販売されています。 イオンモール高崎などで販売されている「バラエティミックス弁当」は、「和・洋・中のおかず」をコンセプトに１０品目以上の豊富なおかずやデザートがそろう食べ応えのある一品です。弁当は商品の企画・開発・販売を通して生徒に主体的に考える力を身に着けてもらおうと、安中総合学園とイオンリテールがはじめて共同