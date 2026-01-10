前橋市で新春恒例の出初式が行われ、消防局員や消防団員が防火への決意を新たにしました。 前橋市の消防隊出初式は、消防隊員の団結力を図るとともに市民の防災意識を高めようと、新年を迎えるこの時期に行われています。出初式には消防局員や消防団員など約５００人が参加し、姿勢や服装の点検を通して防火への決意を新たにしました。 続いて披露されたのが前橋鳶伝統文化保存会と前橋鳶工業組合による伝統のはしご乗りです。約