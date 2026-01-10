１２日投開票の前橋市長選挙で、９日までに期日前投票を済ませた人は、約２万４８００人で前回選挙を上回るペースで推移しています。 市の選挙管理委員会によりますと、９日までに期日前投票を済ませた人は計２万４７９５人で、前回２０２４年の市長選と比べると、約７０００人、３９．２％増えています。 市長選の投票は、１２日午前７時から市内９６カ所で行われ即日開票されます。