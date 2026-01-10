太田市の住宅で、２６歳の男性が首を刺され死亡した事件で、警察は１０日、ベトナム国籍の男（２４）を殺人の疑いで送検しました。 殺人の疑いで送検されたのは、ベトナム国籍で前橋市三河町の会社員・チャン・グエン・フック・ダット容疑者（２４）です。 警察によりますと、ダット容疑者は８日の夕方、親族が住む太田市の住宅の駐車場で伊勢崎市の団体職員・太田輝さん（２６）の首などを刃物のようなもので刺して殺害しようと