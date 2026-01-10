GTVニュース 三連休初日の１０日、群馬県内４つの観測地点で今シーズン一番の厳しい冷え込みとなりました。 前橋地方気象台によりますと、１０日は各地で冷え込み、嬬恋村田代でマイナス１１．２℃と、県内の最低気温を観測しました。また、みなかみ町藤原でマイナス１０．６℃、みなかみでマイナス７．５℃など、４つの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。 １１日は寒冷前線が通過し次第に強