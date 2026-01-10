元ヤクルト監督の若松勉氏（78）が10日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。3割打者が激減している現在のプロ野球で、今後打率3割が期待される選手について語った。身長168センチと小柄ながらセ・リーグ首位打者に2度輝くなどNPB通算2173安打を誇り、プロ19年間で打率3割超えが実に12回、通算打率.319という数字を残して“小さな大打者”と呼ばれた現役時代の