強い寒気の影響で新潟県内は12日にかけ警報級の大雪や暴風となる恐れがあり、交通の乱れなどに警戒が必要です。12日にかけ強い寒気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となる見込みの県内。11日の最大瞬間風速は県内全域の海上で35ｍと予想されています。【佐渡市の漁師】「(Qしばらくは漁に出られない？)3日ぐらいはだめではないか」また警報級の大雪となる恐れがあり、11日夕方までの24時間に降る雪の量は、上・中・下越の山沿い