熊本市の花畑広場ではサッカーの面白さを知ってもらおうと体験イベントが開かれ、元代表選手たちも会場を盛り上げました。 的当てにシュートのスピードを測定するコーナーも 10日から始まった「くまもとサッカーフェスタ」はサッカーの魅力を知ってもらおうと県サッカー協会が開いたものです。会場にはブラインドサッカーを体験できるコーナーも設置されてい