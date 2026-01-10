新潟市で発生した道路の陥没で、10日、応急工事が完了しました。9日、新潟市東区太平で市道が直径約5ｍに渡り陥没しました。市は当初けが人はいないとしていましたが、10日午後、現場を通りかかったトラックの50代男性運転手が腰を打撲する軽傷を負っていたとして訂正しました。道路の下を通る下水道管の腐食による損傷が陥没の原因とみられ、市は周辺地域の約7000世帯に下水道の使用自粛を要請し応急工事にあたり、10日午前7時ご