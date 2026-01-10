タレントの梅宮アンナ（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。新婚旅行で訪れたモルディブで海やビーチを満喫する姿を公開した。10日までの投稿で、ドーハ経由でモルディブへの新婚旅行に来ていることを明かしていた梅宮。飛行機などでの移動や宿泊したホテルなどを紹介。ウィッグなしの地毛姿も披露した。そして、この日は「モルディブのbeachは本当に素晴らしい」とつづり、ビーチを満喫する様子を投稿。昨年5月に電撃