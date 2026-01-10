熊本市は来年度からアクアドームくまもとのプールとスケートリンクの利用期間をそれぞれ1か月延長します。 熊本市南区のアクアドームくまもとは、現在【5月～8月まで】の4か月間をプール、【12月下旬～3月まで】の約3か月間をスケートリンクとして営業しています。 来年度からはこの期間をそれぞれ1か月延長し、プールは【5月～9月まで】の5か月、スケートリ