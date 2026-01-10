1月10日の110番の日に合わせ、新潟県警が適切な110番通報を呼びかけました。去年県警が受理した110番通報は約14万件で、このうち約34％が遺失物の届け出やいたずらなど緊急性のない通報でした。【県警通信指令課 菅野彰宏次長】「生命や身体、財産をいったものが危機にさらされるようであれば110番をしていただきたい」また警察は、事件や事故現場の状況の迅速な把握に向け、通報者がリアルタイムで映像を送信することができる映像