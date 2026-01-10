フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（エームサービス・明大）が10日、東京・辰巳アイスアリーナで行われた日本学生選手権に出場。SPで4回転ルッツや4―3回転の連続トーループを決め、93・13点で首位発進した。「良いスタートダッシュを切れた」と振り返った。五輪切符をつかんだ年末の全日本選手権後は休養し「みんなでゲームをしたりゆっくり過ごしていました」と柔和な表情で語る。初詣でおみくじ