東京SG―神戸後半、突進する神戸・レタリック＝味スタラグビーのNTTリーグワン1部第4節第1日は10日、東京・味の素スタジアムなどで行われ、神戸は東京SGに22―20で競り勝ち、3勝目（1敗）を挙げた。終盤のPGで逆転した。東京SGは2勝2敗。埼玉は静岡を37―22で退けて開幕4連勝。静岡は1勝3敗となった。3連覇を目指すBL東京は相模原に47―22で勝ち、浦安は横浜を28―22で破って、ともに3勝1敗とした。BR東京はトヨタに37―29で