イラン最後の国王の息子、レザ・パーレビ元皇太子。イランの現状と支援の必要性についてロイター通信のインタビューを受けた後、写真撮影のポーズを取った＝2025年6月23日、パリ/Abdul Saboor/Reuters（CNN）イランで10日以上にわたって反政府デモが続く中、1979年のイスラム革命で失脚したイラン最後の国王の息子、レザ・パーレビ元皇太子が2日間の全国ストライキを呼びかけた。亡命中の反体制派指導者であるパーレビ氏はX（旧ツ