東京・豊洲市場の近くで女性がひき逃げされた事件で、トラックを運転していた男が逮捕されました。運送会社のドライバー・稲葉隆容疑者（66）は、9日午後10時ごろ、トラックを運転して江東区・豊洲市場近くで女性（20代）をはね、逃走した疑いが持たれています。女性は意識不明の重体です。稲葉容疑者は「歩行者に気がつかなかった」と容疑を否認しています。