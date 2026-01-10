元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。ホワイトソックスへの入団が決まった村上宗隆の契約について語った。村上宗隆○村上宗隆の契約が予想よりも低かった理由スタッフが「村上選手は2年契約、日本円で総額53億円とのことで、思ったよりも契約の額が低かったと話題になりました」と切り出すと、江川氏は「誰が思ったんですか? 本人? 周り? マスコミ?」と不敵に