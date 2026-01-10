巨人の育成左腕・代木大和投手が１０日、支配下復帰と３年ぶりの１軍登板を誓った。２３年には１０代の投手として、球団２２年ぶりに開幕１軍入りして１３登板、０勝０敗、防御率５・４０。２４年４月に「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン手術）を受けた影響で、昨季は育成選手で再出発した。５月に復帰すると、術前にＭＡＸ１５１キロだった直球は１５５キロを計測。この日はジャイアンツタウンスタジ