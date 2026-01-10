【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の樋口幸平が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】25歳イケメン俳優、チークで印象ガラリ◆樋口幸平、チーク姿雰囲気ガラリ樋口は、エアリーなヘアスタイリングにチークを合わせ、普段と雰囲気を変えた姿を披露。パールのネックレスや缶バッジなど、細かいアイテムがアクセン