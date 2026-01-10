【モデルプレス＝2026/01/10】AKB48の小栗有以が1月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美しい脚を披露し、反響が寄せられている。【写真】AKBセンター「美しすぎて二度見」美脚輝くミニスカ姿◆小栗有以、ミニスカセットアップ姿披露小栗は「今年はミニスカを沢山履きたいと思います」とつづり、ミニスカートからスラリとした美しい脚を際立たせた。ほかにも、パンツスタイルの装いで撮影した写真なども披露している。