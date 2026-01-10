全国高校サッカー選手権・準決勝で県代表の神村学園が福島の尚志に勝利し初の決勝進出を決めました。 およそ3万4000人が集まった国立競技場。インターハイと合わせ夏冬2冠を目指す神村ですが、前半5分。エンドラインぎりぎりのクロスから、今大会初めて、先制を許します。 その後もピンチが続き…ポストに助けられますが尚志リードで試合を折り返します。 苦しい時間を過ごし迎えた後半28分。荒木のクロスに