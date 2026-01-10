日本共産党の田村智子委員長は10日、記者会見で、「高市総理が通常国会の冒頭で衆議院の解散総選挙を検討している」との報道について、「高市政権が相当に行き詰まっていることを示している」との認識を示した。【映像】共産・田村委員長「高市政権は相当に行き詰まっている」田村委員長は、まず外交面の行き詰まりを指摘し、「高市総理の台湾をめぐる発言によって日中関係が極度に悪化している。その影響は日に日に酷くなって